Mersin'de 12 Yaşındaki Çocuk Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti

Mersin'de 12 Yaşındaki Çocuk Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Anamur ilçesinde bir iş hanında yüksekten düşen Eyüp Can Güner (12) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde bir iş hanının içinde yüksekten düşen Eyüp Can Güner (12) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İş hanının içerisinde yüksekten düşen Eyüp Can Güner'in hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eyüp Can Güner'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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