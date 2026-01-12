Haberler

Toroslar ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Güncelleme:
Mersin'in Toroslar ilçesinde jandarma ekipleri, bir araçta yaptığı aramada 100 kilogram kaçak tütün buldu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçaklıkla mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan bir araçta arama yaptı.

Araçta 100 kilogram tütün bulan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
