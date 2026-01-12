Toroslar ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Mersin'in Toroslar ilçesinde jandarma ekipleri, bir araçta yaptığı aramada 100 kilogram kaçak tütün buldu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçaklıkla mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan bir araçta arama yaptı.
Araçta 100 kilogram tütün bulan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel