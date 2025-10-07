Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Değerlendirme Toplantısı
Mersin Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol başkanlığında düzenlenen toplantıda, soruşturmaların etkinliği ve adli hizmetlerde verim artırma çalışmaları ele alındı.
Mersin Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, cumhuriyet başsavcı vekilleri ve savcıları katıldı.
Soruşturmaların etkin ve koordineli şekilde yapılması konularının görüşüldüğü toplantıda, adli hizmetlerde verimin artırılmasına yönelik çalışmalar da ele alındı.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel