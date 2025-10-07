Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Değerlendirme Toplantısı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Mersin Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, cumhuriyet başsavcı vekilleri ve savcıları katıldı.

Soruşturmaların etkin ve koordineli şekilde yapılması konularının görüşüldüğü toplantıda, adli hizmetlerde verimin artırılmasına yönelik çalışmalar da ele alındı.