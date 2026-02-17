Mersin'de sağanağın etkisiyle bir evin istinat duvarı yıkıldı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir evin istinat duvarı yıkıldı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Kale Mahallesi'ndeki bir evin istinat duvarı yıkıldı.

Yıkılan duvar, aynı mevkideki Orman İşletme Müdürlüğüne ait lojman dairesi ve odunlukta hasara neden oldu.

Bölgede temizlik çalışması başlatıldı.