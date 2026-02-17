Haberler

Mersin'de sağanağın etkisiyle bir evin istinat duvarı yıkıldı

Güncelleme:
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir evin istinat duvarı yıkıldı. Yağış, bölgede temizlik çalışmaları başlatılmasına neden oldu.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir evin istinat duvarı yıkıldı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Kale Mahallesi'ndeki bir evin istinat duvarı yıkıldı.

Yıkılan duvar, aynı mevkideki Orman İşletme Müdürlüğüne ait lojman dairesi ve odunlukta hasara neden oldu.

Bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

