Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehitler Anısına Kurban Kesti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının ortak çalışmasıyla, Kurban Bayramının ilk günü, şehitlerin anısına kurban kestirdi. Kurban kesiminin ardından özenle hazırlanan kurban etleri, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hizmet veren Aşhane'ye götürülerek şehit mevlit yemeklerinde kullanılmak üzere teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının ortak çalışmasıyla, Kurban Bayramının ilk günü, şehitlerin anısına kurban kestirdi. Kurban kesiminin ardından özenle hazırlanan kurban etleri, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hizmet veren Aşhane' ye götürülerek şehit mevlit yemeklerinde kullanılmak üzere teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her sene olduğu gibi bu sene de şehitler anısına Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın ortak çalışmasıyla, Kurban Bayramının ilk günü kurban kesimi gerçekleştirdi.

Kesilen kurbanlar özenle hazırlanarak, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda hizmet veren Aşhane'ye götürülerek, şehit mevlit yemeklerinde kullanılmak üzere teslim edildi.