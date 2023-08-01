Mersin Büyükşehir Belediyesi Fındıkpınarı Caddesi'ni Yeniliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Caddesi'nde toplamda 2 bin 300 metrelik yolu yeniliyor. İlk etapta ekipler, İsmet İnönü Bulvarı ile Koru Caddesi arasındaki 900 metre uzunluğundaki yolu yenileyerek hizmete açtı. Fındıkpınarı Caddesi'nin ikinci kısım çalışmaları kapsamında, Koru Caddesi ile 37510. Sokak arasındaki bin 400 metre uzunluğundaki yolda ise çalışmalar devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Caddesi'nde toplamda 2 bin 300 metrelik yolu yeniliyor. İlk etapta ekipler, İsmet İnönü Bulvarı ile Koru Caddesi arasındaki 900 metre uzunluğundaki yolu yenileyerek hizmete açtı. Fındıkpınarı Caddesi'nin ikinci kısım çalışmaları kapsamında, Koru Caddesi ile 37510. Sokak arasındaki bin 400 metre uzunluğundaki yolda ise çalışmalar devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı ekipler, kent genelinde birçok noktada yol ve asfalt çalışmalarını, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak için sürdürüyor. Ekiplerin çalışma noktalarından biri de Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Caddesi oldu. Birçok noktada özellikle altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yollarda çalışma yürüten ekipler, bozuk zeminin kazınması ve asfalta hazırlık faaliyetlerinin ardından, sıcak asfalt serim işlemi yapıyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler ilk olarak Mezitli ilçesinde yer alan Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'nde asfalt yenileme işlemi yaptı. İlk etapta caddenin İsmet İnönü Bulvarı ile Koru Caddesi arasındaki 900 metre uzunluğundaki yolda zemini freze makinesi ile kazıyan Büyükşehir ekipleri, ardından sıcak asfalt serim işlemi uyguladı. Caddenin son olarak yol çizgileri çekilerek kısa sürede yenilendi ve hizmete açıldı.

Fındıkpınarı Caddesi'nin Çankaya ve Çamlıca Mahallesi Sınırları içerisinde yer alan ikinci kısım çalışmaları kapsamında ise Koru Caddesi ile 37510. Sokak arasındaki bin 400 metre uzunluğundaki yolda faaliyetlerine devam eden ekipler, söz konusu çalışma sona erdiğinde toplamda 2 bin 300 metre uzunluğundaki yolu yenileyerek hizmete sunmuş olacak.