Mersin Büyükşehir Belediyesi Emekçilere Limonata İkramında Bulundu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Sanayi Sitesi'nde çalışan emekçilere limonata ikramında bulundu. 'Vahap Amca'yla Tatlı Günler' projesi kapsamında Büyükşehir ekipleri, haftanın 7 günü kent merkezinden ilçelere kadar dondurma, limonata gibi soğuk ürünlerle vatandaşın ferahlamasını sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Sanayi Sitesi'nde çalışan emekçilere limonata ikramında bulundu. 'Vahap Amca'yla Tatlı Günler' projesi kapsamında Büyükşehir ekipleri, haftanın 7 günü kent merkezinden ilçelere kadar dondurma, limonata gibi soğuk ürünlerle vatandaşın ferahlamasını sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde yaşama geçirilen 'Vahap Amca'yla Tatlı Günler' projesi kapsamında vatandaşlara yaz aylarında ücretsiz dondurma, limonata gibi soğuk ürünler dağıtan ekipler, bu kez beden gücü ile çalışan emekçilerin içini ferahlatmak için harekete geçti. Kavurucu sıcakların artmasıyla birlikte emekçilerin motivasyonunu artırmak adına yola koyulan Büyükşehir ekipleri, Tarsus Sanayi Sitesi'nde çalışan işçilere limonata ikramında bulundu.

Haftanın 7 günü hem sağlıklı hem doğal limonataları kentin dört bir yanında vatandaşla buluşturan Büyükşehir ekipleri, sıcak yaz günlerinde yurttaşların ferahlamasına yardımcı oluyor.

C vitamini deposu, el yapımı limonataları Tarsus Sanayi Sitesi'nde çalışan ve iş yeri sahipleri ile buluşturduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Sosyal Hizmetler Uzmanı olarak görev yapan Yusuf Yazgı, şunları söyledi:

"'Vahap Amca'yla Tatlı Günler' projesi kapsamında, Tarsus Sanayi Sitesi'ndeyiz. Burada bulunma amacımız, beden gücü ile çalışan ve emek veren vatandaşlarımızın, bu sıcakta içini serinletmek ve motivasyonlarına destek vermek."

Tarsus Sanayi Sitesi esnafı Köksal Yalçınkaya, "Büyükşehir Belediyesi'ne, ikramları için çok teşekkür ederiz. Limonatalarınız harika" diye konuştu. Bir diğer emekçi Sabahattin Çelikbilek, "Vahap Başkanımıza, bu projesi için teşekkür ederim. Bu sıcakta serinlemek için limonata gerçekten iyi geldi" diye konuştu.

Mehmet Aslan ise "Vahap Başkan'ımızın projelerini her zaman takdirle karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi herkesin derdine koşuyor. Yemesi, içmesi her şeyiyle ilgileniyor" dedi.