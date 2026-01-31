Haberler

Bozyazı'da sigara bırakma polikliniği hizmete girdi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde tütün bağımlılığıyla mücadele amacıyla sigara bırakma polikliniği hizmete girdi. Uzman Dr. Emine Dilek Gökçe, her hafta cuma günleri danışan kabulüne başlayacak. Bu hizmet, tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlere profesyonel destek sunacak.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında sigara bırakma polikliniğinin açılışı yapıldı.

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), Başkanı Uzman Dr. Emine Dilek Gökçe, her hafta cuma günleri sigara bırakma polikliniğinde danışan kabulüne başladı.

Vatandaşların yoğun talebi ve sağlıklı bir toplum hedefi doğrultusunda başlatılan hizmet, tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlara bilimsel ve profesyonel destek sunacak.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezine bizzat müracaat ederek veya telefon yoluyla ulaşarak randevu ve bilgi alabilecekleri bildirildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
