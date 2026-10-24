Mersin Bozyazı'da otomobilin çarptığı 85 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Mersin Bozyazı'da otomobilin çarptığı 85 yaşındaki yaya hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Bozyazı'da D-400 kara yolunda otomobilin çarptığı 85 yaşındaki yaya hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yayanın cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
H.H.B. idaresindeki 33 AEN 969 plakalı otomobil, Tekeli Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki Ali Rıza Deniz'e çarptı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü H.H.B. Bozyazı Devlet Hastanesi'ne, Deniz'in cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kaynak: AA