Mersin Bozyazı'da Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Tekmen Mahallesi Sarıağaç mevkisinde çıkan örtü yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Tekmen Mahallesi Sarıağaç mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 6 arazöz ve 2 su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel