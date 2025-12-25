Haberler

Bozyazı'da bağımlılık ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik toplantı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bağımlılık ve kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla toplantı düzenlendi. Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu öncülüğünde, kamu yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bağımlılık ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında toplantı düzenlendi.

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme" ve "Bağımlılıkla Mücadele" toplantıları yapıldı.

Kamu yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantılarda, ilçede yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Topsakaloğlu, bağımlılık ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin devletin öncelikli konularından olduğunu belirterek, tüm kurumların işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
Sadettin Saran, adliyede

Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı

Skandalın bu kadarı! Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı

Skandalın bu kadarı! Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı
Kentin bir yanında bahar havası diğer yanında dondurucu soğuk hakim

Bu kentte bir yanda bahar havası bir yanda dondurucu soğuk
Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

Çocuk istismarcısı hapiste öldürüldü mü? Dosyaya giren bomba detay