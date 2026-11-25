Mersin Bozyazı'da 15 Mayıs'ta araca ateş açtığı iddia edilen zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde 15 Mayıs'ta bir kişinin kullandığı araca tabanca ve av tüfeğiyle ateş açılmasına ilişkin aranan zanlı, Anamur'da saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
Mersin'de bir kişinin aracına silahla ateş açtığı iddiasıyla aranan zanlı tutuklandı.
Bozyazı ilçesinde 15 Mayıs'ta M.A'nın kullandığı araca tabanca ve av tüfeğiyle ateş açılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan A.K'nin, Anamur ilçesinde saklandığı ev belirlendi.
Adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA