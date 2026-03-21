Mersin-Antalya kara yolunda heyelan meydana geldi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapanan Mersin-Antalya kara yolu, temizlik çalışmaları sonrası tekrar ulaşıma açıldı. Heyelan sırasında bir araç toprak altında kalırken, sürücü hafif yaralı olarak kurtarıldı.

İlçede gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Heyelan sırasında yolda seyir halinde bulunan Okan K. (44) idaresindeki hafif ticari araç, toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, karayolları, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan hafif yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan Mersin-Antalya kara yolunda çalışma başlattı.

İş makinelerinin destek verdiği temizlik ve yol açma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından kara yolu ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama

Nükleer tesis bölgesinde şiddetli patlama
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Diyarbakır'da Ambar Çayı taştı, tarım arazilerini su bastı

Bir kentimiz kabusu yaşadı, tarım arazilerini su bastı
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti

İran'ın nükleer can damarına yapılan saldırı aralarını açtı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler

Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler