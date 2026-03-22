Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 132,55 gram uyuşturucu ile birlikte 26 yaşındaki S.Ş. tutuklandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir eve operasyon düzenledi.
Adreste 132,55 gram uyuşturucu ele geçiren ekipler, şüpheli S.Ş'yi (26) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat