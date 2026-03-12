Haberler

Anamur'da Servis Minibüsü Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü, 11 Yaralı

Mersin'in Anamur ilçesinde orman işçilerini taşıyan bir servis minibüsü, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Kaş Yaylası'nda meydana geldi. Orman işçilerini taşıyan Mustafa Ünal yönetimindeki 70 ACV 113 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Ünal ile 2 işçinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 işçi de ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),

