Mersin Anamur'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 1 Gözaltı

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 127 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Taksideki şüpheli S.K. gözaltına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde 4 bin 127 sentetik ecza hapı ele geçirilen taksideki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheli S.K'nin (31) bindiği 33 T 2007 plakalı taksi durduruldu.

Araçtaki incelemede 4 bin 127 sentetik ecza hap bulan ekipler, S.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanımı" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
