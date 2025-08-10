Mersin Anamur'da Orman Yangını Çıktı

Mersin'in Anamur ilçesinde Aşağı Kükür Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ve çok sayıda arazöz ile yangın söndürme ekibi sevk edildi.

İlçenin Aşağı Kükür Mahallesi'nde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopterleri ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
