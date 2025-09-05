Mersin Anamur'da Okul Güvenliği Toplantısı Düzenlendi
Mersin'in Anamur ilçesinde Kaymakam Kemal Duru başkanlığında, okullardaki güvenlik önlemleri ve tedbirlerin tartışıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. İlçe protokolünün katıldığı toplantıda, katılımcıların görüş ve önerileri alındı.
Mersin'in Anamur ilçesinde "Okul Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.
Kaymakam Kemal Duru başkanlığında Anamur Hükümet Konağı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilçe protokolü katıldı.
Toplantıda, okullarda alınacak güvenlik önlemleri ve çeşitli tedbirler görüşüldü.
Program, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel