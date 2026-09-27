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Mersin Anamur'da ağabeyine otomobille çarpan zanlı adliyeye sevk edilip tutuklandı

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Mersin Anamur'da iddiaya göre tartıştığı ağabeyine otomobille çarpan zanlı, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Olayda iki kardeş yaralanmış, tedavisi tamamlanan zanlı gözaltına alınıp adliyeye sevk edilmişti.

Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı ağabeyine otomobille çarpan zanlı tutuklandı.

Saray Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'nde dün, iddiaya göre S.S.K. ile ağabeyi E.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında E.K, kardeşi S.S.K'nin aracının ön camına zarar verdi. Bunun üzerine S.S.K, kullandığı otomobille ağabeyine çarptı. Araç ve çarptığı E.K, bir inşaatın temel çukuruna düştü.

Olayda 2 kardeş de yaralandı.

Hastanede tedavisi tamamlanan S.S.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA
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