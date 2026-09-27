Mersin Anamur'da ağabeyine otomobille çarpan zanlı adliyeye sevk edilip tutuklandı

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Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı ağabeyine otomobille çarpan zanlı tutuklandı.

Saray Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'nde dün, iddiaya göre S.S.K. ile ağabeyi E.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında E.K, kardeşi S.S.K'nin aracının ön camına zarar verdi. Bunun üzerine S.S.K, kullandığı otomobille ağabeyine çarptı. Araç ve çarptığı E.K, bir inşaatın temel çukuruna düştü.

Olayda 2 kardeş de yaralandı.

Hastanede tedavisi tamamlanan S.S.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA