Haberler

Mersin Akdeniz'de Yol ve Kaldırım Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz ilçesinde ulaşımın konforlu ve güvenli hale getirilmesi amacıyla başlatılan yol ve kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çeşitli mahallelerde sathi kaplama, asfalt yama ve kaldırım tamiratı yapıyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde mahallelerde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, ulaşımın daha konforlu, güvenli ve sıkıntısız olmasını sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çeşitli mahallelerdeki yollarda sathi kaplama ve yenileme çalışması yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bazı noktalarda da asfalt yama, kaldırım bazalt taşı tamiratı ve bordür döşeme işlemi gerçekleştiriyor.

Çalışmalarla yayaların güvenliği de sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesi için her mahalleye hizmet ulaştırdıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nepal'de şiddetli yağışlar 47 can aldı

Şiddetli yağışlar can aldı: 47 kişi hayatını kaybetti
İsrail, Gazze'de 3 noktada varlığını sürdürmeyi planlıyor

Netanyahu yine yaptı yapacağını! Gizli planı ABD yönetimine illetiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.