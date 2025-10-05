Mersin Akdeniz'de Yol ve Kaldırım Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde mahallelerde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, ulaşımın daha konforlu, güvenli ve sıkıntısız olmasını sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çeşitli mahallelerdeki yollarda sathi kaplama ve yenileme çalışması yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bazı noktalarda da asfalt yama, kaldırım bazalt taşı tamiratı ve bordür döşeme işlemi gerçekleştiriyor.

Çalışmalarla yayaların güvenliği de sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesi için her mahalleye hizmet ulaştırdıklarını belirtti.