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Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, çöp konteynerlerinin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

Belediyenin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hasar gören çöp konteynerlerinin bakımlarını periyodik olarak sürdürüyor.

Konteynerleri dezenfekte eden ekipler, binlerce ton evsel ve endüstriyel atığın toplanarak ilçe dışına çıkarılmasına katkıda bulunuyor.

Uygulama sayesinde çevre temizliği ve halk sağlığının korunması, konteynerlerin kullanım ömrünün uzatılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA