Mermer ocağı işçilerinin bulunduğu cip şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 1 yaralı (2)

YARALI VE ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Karaman'da bir mermer ocağında çalışan işçileri taşıyan 06 ADY 849 plakalı cipin, sürücüsünün kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

YARALI VE ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Karaman'da bir mermer ocağında çalışan işçileri taşıyan 06 ADY 849 plakalı cipin, sürücüsünün kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada işçilerden Ali Gökmen yaralanırken, Ali Çelik, Harun Keş, Üzeyir Ceylan, Mevlüt Güven ve Mustafa Güler hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kaza sırasında araçtan fırlayan 6 işçiden sürücünün kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.