Merkez Bankası: Hanehalkının 12 Ay Sonrası İçin Enflasyon Beklentisi Yüzde 51,56'ya Yükseldi

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Nisan ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'ne göre, hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 1,67 puan artarak yüzde 51,56'ya yükseldi. Katılımcıların yüzde 71,1'i enflasyonun mevcut oranın üzerinde seyredeceğini öngörürken yatırım tercihlerinde altından gayrimenkule belirgin bir kayış yaşandı, dolar kuru beklentisi ise 52,12 TL olarak gerçekleşti.

TCMB, 2026 yılı Nisan ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'ni yayınladı. Anket, 3 bin 103 kişiyle gerçekleştirildi. Hanehalkının enflasyon beklentisi bir önce aya kıyasla aylık 1,67 puanlık artışla 51,56'ya ulaştı. Hanehalkının yatırım önceliğinde altından gayrimenkula kayış dikkati çekti.

Ankete katılanların yüzde 71,1'i 12 ay sonunda enflasyonun mevcut oranın üzerinde seyredeceğini öngörürken, yüzde 14,3'ü aynı seviyede kalacağını, yüzde 14,6'sı ise gerileyeceğini tahmin etti.

Fiyat artışlarının en yoğun hissedildiği kategorilerde gıda ile yakıt ve enerji ilk sırayı paylaşmaya devam etti. Hanehalkının yüzde 40,7'si son bir yılda fiyatı en fazla artan ürün grubu olarak gıdayı işaret ederken, yakıt ve enerjiyi öne çıkaranların oranı Mart'a göre 7,5 puan sıçrayarak yüzde 38,3'e ulaştı. Önümüzdeki 12 ay için de tablo değişmedi; katılımcıların yüzde 37,8'i gıdada, yüzde 35'i ise yakıt ve enerjide artış beklediğini belirtti.

Dolar beklentisi 52,12 TL

Döviz cephesinde belirgin bir değişim gözlenmedi. ABD doları kuru beklentisi 12 ay sonrası için mart ayına göre 0,03 TL'lik sınırlı bir gerilemeyle 52,12 TL olarak gerçekleşti.

Konut fiyatlarındaki artış beklentisi ise 0,18 puanlık yükselişle yüzde 35,23'e çıktı. Katılımcıların yüzde 65,2'si konut fiyatlarının mevcut artış oranının üzerinde seyredeceğini düşünüyor.

Altından gayrimenkule kayış

Yatırım tercihlerinde kayda değer bir dönüşüm dikkati çekti. "Altın alırım" diyen katılımcıların oranı mart ayına göre 6,4 puan düşerek yüzde 48,8'e geriledi. Buna karşın "ev, dükkan veya arsa alırım" yanıtını verenlerin oranı 4,9 puanlık artışla yüzde 33,4'e yükseldi. Vadeli mevduat tercihi ise yüzde 4,4 ile sınırlı kalmaya devam etti.

Demografik verilere göre, enflasyon beklentisi yaş ve gelir düzeyiyle ters orantılı bir seyir izledi. 55 yaş ve üzeri grubun beklentisi yüzde 54,7 ile en yüksek seviyede kalırken, iki asgari ücret ve üzeri kazananlarda bu oran yüzde 49,6'da kaldı. Eğitim düzeyine göre bakıldığında yükseköğretim mezunlarının beklentisi yüzde 50,5 ile diğer gruplara kıyasla daha ılımlı seyretti.

Kaynak: ANKA