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Merk Göleti Buzla Kaplandı

Merk Göleti Buzla Kaplandı
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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki Merk Göleti, hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle tamamen buzla kaplandı. Boylu Mahallesi'nde bulunan gölet, doğal güzelliği ve buz tutan görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bulunan Merk Göleti, hava sıcaklığının düşmesiyle buzla kaplandı.

İlçeye bağlı Boylu Mahallesi'ndeki Merk Göleti, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Gece hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü bölgede, soğuk havanın etkisiyle Merk Göleti tamamen buzla kaplandı.

Çevresinde piknik yapılabilen gölet, doğal güzelliğiyle ön plana çıkıyor.

Beyaz örtüyle kaplanan Boylu Mahallesi'nde köy evleri ve buz tutan Merk Göleti güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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