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Meriç ve İpsala'da Öğrencilere Yönelik Etkinlikler Düzenlendi

Meriç ve İpsala'da Öğrencilere Yönelik Etkinlikler Düzenlendi
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Meriç ilçesinde Yerli Malı Haftası kapsamında ilkokul öğrencileri seramik ve tarım ürünleri ile ilgili etkinlikler gerçekleştirdi. İpsala'da ise müftülük tarafından düzenlenen projede öğrenciler manevi değerler hakkında bilgilendirildi. Ayrıca, İpsala Belediye Başkanı TMO Genel Müdürü ile görüşerek tarımsal kalkınma projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Meriç ilçesinde Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilkokul 4. sınıf öğrencileri etkinlikte seramik üzerine Edirne'de yetişen tarım ürünlerini işledi.

Çocuklara üretimin önemini uygulamalı olarak anlatıldı.

Meriç Kaymakamı Adnan Ayte de atölyeyi ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, çocuklara Türk bilim insanları ve destanların anlatıldığı kitaplar hediye etti.

İpsala'da öğrenciler proje etkinliğine katıldı

İpsala Müftülüğünce başlatılan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Saraçilyas Mahallesi'ndeki İpsala Kaymakamlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinlikte İlçe Vaizi Hamza Pala 8. ve 9. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Pala, öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri kapsayan bir sunum gerçekleştirdi.

Kerman, TMO Genel Müdürü Güldal'ı ziyaret etti

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette lisanslı depolara alınan çeltik miktarı hakkında bilgi veren Kerman, İpsala Belediyesi olarak çiftçilerin yanında olmaya ve tarımsal kalkınmayı destekleyen projelere kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Ziyarette yeni depolama yatırımları hakkında fikir alışverişinde de bulunuldu.

Kaynak: AA / Volkan Uygur - Güncel
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