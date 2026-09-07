Meriç'te Taşkın Koruma Çalışmaları Sürüyor
Edirne'nin Meriç ilçesinde, şehir içinden geçen derelerde taşkın riskini azaltmak için 4 toprak derenin betonarme U kesitli tesislere dönüştürülmesi hedefleniyor. DSİ Bölge Müdürü Faruk Yücegök, tamamlanan Meriç-1 Deresi'nde incelemelerde bulundu.
Edirne'nin Meriç ilçesinde şehir içinden geçen derelerde taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
DSİ Bölge Müdürü Faruk Yücegök, ilçe merkezinde yürütülen taşkın koruma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Proje kapsamında, Meriç ilçe merkezinden geçen 4 toprak derenin ıslah edilerek betonarme "U" kesitli taşkın koruma tesislerine dönüştürülmesi hedefleniyor.
Yücegök, imalatı tamamlanan Meriç-1 Deresi'nde de incelemede bulundu.
Kaynak: AA