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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
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MHP Meriç İlçe Başkanı Orhan Girdap ve yönetimi, Kaymakam Feyza Nur Odabaşı'yı ziyaret etti. Meriç'te düzenlenen muhtarlar toplantısında köy ve mahallelerin ihtiyaçları değerlendirildi. Uzunköprü'de çöp konteynerlerine pas önleyici boya çalışması yapıldı.

MHP Meriç İlçe Başkanı Orhan Girdap ve yönetim kurulu üyeleri, Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı'yı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Girdap ve ekibi Odabaşı'na yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Odabaşı da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Meriç'te muhtarlar toplantısı düzenlendi

Meriç ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleşti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Feyza Nur Odabaşı, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda köy ve mahallelerin genel durumu, vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları değerlendirilirken, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik görüş alışverişinde de bulunuldu.

Muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirten Odabaşı, Meriç'in ihtiyaçlarının tespiti ve çözüm yollarının geliştirilmesi noktasında muhtarlarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

Konteynerlere pas önleyici boya uygulanıyor

Uzunköprü ilçesinde çöp konteynerlerine pas önleyici boya çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çöp konteynerlerine pas önleyici boya çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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