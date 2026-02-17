Haberler

Meriç Nehri'nin debisi artışa geçti

Bulgaristan'da etkili olan sağanak, Arda Nehri'nin debisini yükseltti ve bu artış Meriç Nehri'ne de yansıdı. Saniyede 891 metreküpe ulaştığı bildirilen debi, herhangi bir risk oluşturmuyor. Yetkililer, yağışların devam etmesi durumunda artışın sürebileceği uyarısında bulundu.

Meriç Nehri'nin debisinde artış başladı.

Bulgaristan'da etkili olan sağanak, nehrin önemli kollarından Arda Nehri'nin debisini yükseltti. Arda'daki artış, beslediği Meriç'e de yansıdı.

Meriç'in debisi, dün öğle saatlerinden bu yana saniyede 68 metreküp arttı.

Dün öğle saatlerinde saniyede 823 metreküp olarak ölçülen debi, son verilere göre saniyede 891 metreküpe yükseldi.

Baypas kanalının da devreye girmesiyle şu anki debi herhangi bir risk oluşturmuyor.

Yetkililer, hem Bulgaristan'daki hem de Edirne çevresindeki yağışların sürmesi halinde debideki artışın devam edebileceğini belirtiyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü, kent merkezinden geçen Meriç'in debisini etkileyen Arda'daki artışı "turuncu" kodla izliyor.

Nehirde en son 10 gün önce debi 1258 metreküpe kadar çıkmış, su yer yer yatağından taşarak çevreye yayılmıştı. Meriç, pik yaptığı bu debi seviyesinden düşüşe geçmişti.

Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel
