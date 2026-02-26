Edirne'de nehirlerin debileri düşüyor
Edirne'de son yağışlar sonrası debileri artan Meriç ve Tunca nehirlerinde düşüş devam ediyor. Meriç Nehri'nin alarm seviyesi 'turuncu'dan 'sarı'ya düştü.
MERİÇ NEHRİ'NDE ALARM SEVİYESİ 'SARI'YA DÜŞÜRÜLDÜ
Edirne'de son yağışlar sonrası debileri artan ve 'kırmızı alarm' verilen Meriç ve Tunca nehirlerinde düşüş sürüyor. Tunca Nehri'nde debi saat 16.00 itibarıyla 110 metreküp/saniyeye, Meriç Nehri'nde ise 992 metreküp/saniyeye düştü. Tunca Nehri 'sarı' kodlu alarmda akışını sürdürürken, Meriç Nehri'nin turuncu alarm seviyesi 'sarı'ya düşürüldü.
Olgay GÜLER/EDİRNE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı