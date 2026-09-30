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Meriç Kaymakamı Odabaşı, Subaşı'da açılan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni gezdi

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Meriç Kaymakamı Odabaşı, Subaşı'da açılan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni gezdi
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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde ziyarete açıldı. Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı müzeyi gezerek öğrencilerle sohbet etti; öğrenciler döneme ilişkin tarihi eser ve materyalleri yakından inceledi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde ziyarete açıldı.

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, beldede ziyaretçilerini ağırlayan mobil müzeyi gezdi.

Müzede sergilenen Çanakkale Savaşları'na ilişkin tarihi eser, belge ve materyalleri inceleyen Odabaşı, müzeyi ziyaret eden öğrencilerle sohbet etti.

Odabaşı, öğrencilerin müze ziyaretine de eşlik ederek sergilenen materyaller hakkında bilgi aldı.

Çanakkale ruhunun ve kahramanlık destanının gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan etkinlik kapsamında öğrenciler, döneme ilişkin tarihi eser ve materyalleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Kaynak: AA
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