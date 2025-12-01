Haberler

Mereto Dağı'nda Kayak Merkezi ve Turistik Tesisler Geliyor

Batman'da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağlarından biri olan Mereto Dağı'na önümüzdeki bahar döneminde kayak merkezi yapılacak. Bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefleyen projelerle birlikte inanç ve kültür turizmi de desteklenecek.

BATMAN'da 2 bin 973 metrelik rakımıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağlarından biri olan Mereto Dağı'na önümüzdeki bahar döneminde kayak merkezi yapılacak.

Sason ilçesinde bulunan ve 2 bin 973 metrelik rakımıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağlarından biri olan Mereto Dağı, dağcıların ve sporseverlerin uğrak noktalarından biri konumunda. Özellikle kışın yağan kar ile beraber beyaz bir örtüyle kaplanan Mereto Dağı, kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Mereto Dağı'nda yapılan çalışmalar ile bu bölge kültür ve inaç turizminin en önemli noktalarından birine dönüşecek. Dağın zirvesinde bulunan ve restorasyonu tamamlanan Meryem Ana Kilisesi inanç ve kültür turizmi açısından ziyaretçilerini ağırlayacak. Önümüzdeki bahar döneminde yapımına başlanacak olan kayak merkezi, uçuş sporları merkezi ve yürüyüş parkurlarıyla da Mereto Dağı'nın, bölgenin turizm açısından parlayan yıldızı haline getirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca dağın zirvesine çıkan yolun daha güvenli hale getirilmesi için asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

'MERETO, BATMAN'DA TURİZMİN PARLAYAN YILDIZLARINDAN BİRİ OLACAK'

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Ekrem Canalp, "Önümüzdeki bahar döneminde burada kuracağımız turistik tesisler özellikle de istasyon kafelerin yerleri ile ilgili inceleme yaptık. Yolu açtık, asfaltladık. Yolu güvenli hale getirmek için korkulukların inşası da son aşamaya geldi. Dağın zirvesindeki Meryem Ana Kilisemizin de restorasyonunu tamamlamış durumdayız. Bahar dönemi itibariyle yapacağımız işler ise buradaki turistik tesislere ağırlık vermek ve kuracağımız kayak merkezinin de inşaatına başlamak olacak. İnşallah da bir taraftan da aynı süre içerisinde uçuş sporları merkezimizin de tabanını, burada kurulacak olan tesisleri de beraberce harekete geçireceğiz. Düşünün, bir tarafından Mereto Dağı'nda zirvede kültür turizmi, Meryem Ana Kilisemizden dolayı aynı zamanda inanç turizmi. Yine aynı şekilde zirvede düşünün ki hemen eteğinde bir kayak merkezi ve kayak turizmi. Ama aynı zamanda uçuş sporlarıyla ilgilenen insanlarımız için de yine uçuş sporlarını yapabilecekleri bir tesis. Bunların ötesinde aynı zamanda Mereto Dağını trekking parkuru olarak dizayn ettiğimiz zaman, buradaki turistik imkanları ortaya döktüğümüz zaman şunu göreceğiz; Mereto-Sason, Batman'da turizmin parlayan yıldızlarından birisi olacak ve esaslı bir yıldız olarak da önümüzdeki dönem beraberce kucaklayacağız" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


