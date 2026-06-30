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Mereto Dağı'nda karla mücadele dronla görüntülendi

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Batman'ın Sason ilçesindeki 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda İl Özel İdaresi ekipleri, kış aylarında kapanan yayla yollarını açmak için zorlu koşullarda çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının 3-4 metreyi bulduğu bölgede ekiplerin mücadelesi dronla kaydedildi.

BATMAN'ın Sason ilçesindeki 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele ve yol açma çalışmaları, dronla görüntülendi.

Mereto Dağı eteklerinde İl Özel İdaresi ekipleri, kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yayla yollarını açmak için çalışma başlattı. Bazı bölgelerde çığ ve rüzgarın etkisiyle kar kalınlığı 3 ila 4 metreyi bulurken; iş makineleri ile çalışma yürüten ekipler, dik yamaçlar ve kar tünelleri arasında ilerleyerek yolları açıyor. Büyük bölümü açılan yolun kalan 5 kilometrelik bölümünde çalışmaların sürdüğü belirtilirken, ekiplerin karla mücadelesi dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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