Mereto Dağı'na Kolay Ulaşım Sağlanıyor

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesi Mereto Dağı'ndaki yol çalışmalarını inceledi.

Canalp, beraberinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile gittiği Mereto Dağı'nda yürütülen yol çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

2 yıl önce Mereto'ya yaklaşık 5 saatlik bir tırmanışla ulaştıklarını anlatan Canalp, "O gün bu güzelliği herkesin görmesi gerektiğini söylemiştik. Ancak herkesin 5 saatlik zorlu bir tırmanışı yapması mümkün değil. Bu nedenle, gençlerden yaşlılara, hatta hamile kadınlara kadar herkesin kolayca çıkabileceği bir yol yapmaya karar verdik." dedi.

İçişleri Bakanlığının desteğiyle genişletilen yolun 2 ay içinde hizmete açılacağını dile getiren Canalp, müteahhit firmanın çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Mereto'nun yalnızca bir dağ değil aynı zamanda turizm merkezi olacağını vurgulayan Canalp, zirvede bulunan Meryem Ana Kilisesi'nin restorasyon çalışmalarının da başladığını bildirdi.

Nasıroğlu da Mereto'nun Batman için önemli bir değer olduğunu belirterek, buraya ulaşımın artık araçlarla sağlanabileceğini kaydetti.