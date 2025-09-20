Haberler

Merdivenlerden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 75 yaşındaki Ahmet Ergan evinin merdivenlerinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınları durumu acil servise bildirdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde evinin merdivenlerinden düşen kişi hayatını kaybetti.

Sümer Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Ergan, müstakil evinde merdivenlerden çıkarken dengesini kaybederek düştü.

Ergan'ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen Ergan'ın cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
11 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi

11 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama

Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.