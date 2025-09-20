Merdivenlerden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 75 yaşındaki Ahmet Ergan evinin merdivenlerinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınları durumu acil servise bildirdi.
Sümer Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Ergan, müstakil evinde merdivenlerden çıkarken dengesini kaybederek düştü.
Ergan'ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen Ergan'ın cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
