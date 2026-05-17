Konya'da anne ve babasını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Konya'nın Meram ilçesinde bir çiftin evlerinde bıçakla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğulları Cihan D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cihan D'nin (22), Havzan Mahallesi'ndeki evlerinde babası Gökhan D. (57) ve annesi Nazife Çiğdem D.'yi (56) bıçakla öldürdüğü iddiasına ilişkin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevki gerçekleştirildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Cihan D. (22), Havzan Mahallesi'ndeki evlerinde 15 Mayıs'ta tartışma sonucu babası Gökhan D. (57) ve annesi Nazife Çiğdem D.'yi (56) bıçakla öldürdükten sonra evden kaçmıştı.

Cihan D.'yi mahalledeki parkta bacağından bıçakla yaralanmış halde görenler durumu polise bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplere, anne ve babasını bıçakladığını söyleyen şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Cihan D.'nin kentteki özel bir üniversitenin hukuk fakültesinde öğrenci olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya
