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Meram Belediyesi Park ve Bahçelerde Çevre Düzenlemesi Yapıyor

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Meram Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan park ve bahçelerde çevre düzenlemesi, peyzaj, bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, oyun grupları, banklar ve kameriyelerin bakım-onarımını gerçekleştiriyor. Ayrıca ot biçme, ağaç budama, peyzaj, çiçeklendirme, ilaçlama ve çevre temizliği gibi rutin işler de devam ediyor.

Meram Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan park ve bahçelerde çevre düzenlemesi, peyzaj, bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, park, bahçe, yeşil alan ve mesire alanlarında bulunan oyun grupları, banklar ve kameriyelerin bakım-onarımını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kavuş, kırılan, deforme olan ve işlevselliğini yitiren oyun grupları ile kent mobilyalarının yenilenip boyandığını, yürüyüş yollarındaki döşemelerin yeniden yapıldığını, kaldırımların tamir edildiğini aktardı.

Ot biçme, ağaç budama, peyzaj, çiçeklendirme, ilaçlama ve çevre temizliği gibi rutin işlerin de durmaksızın devam ettiğini dile getiren Kavuş, şunları kaydetti:

" Meram'ın en önemli marka değeri yeşilidir. Yaptığımız revizyon çalışmalarını bu açıdan değerlendiriyor ve büyük önem veriyoruz. Meram'ın gerek doğal güzelliklerini, gerekse yatırımlarını korumak için hep birlikte hareket etme mecburiyetimiz var. Özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları parklar ve bahçelerde bulunan mobilyalar, özensiz kullanım sonucu büyük hasar görüyor. İnsanımızdan da büyük tepki alan bu zararın önüne geçebilmek adına Meram Belediyesi olarak yoğun bir çalışma sergiliyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Gerek kullanırken daha dikkatli olmaları, gerekse zarar verenleri uyarmaları büyük bir zararın önüne geçecektir."

Kaynak: AA / Güncel

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