Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'da görev yapan muhtarlar ve aileleri ile iftar yemeğinde buluştu

MERAM, KONYA (Bültenler) - Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'da görev yapan muhtarlar ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ve Meram muhtarlarının katıldığı iftar yemeği öncesinde Başkan Mustafa Kavuş ve eşi Feyza Kavuş, misafirlerle ayrı ayrı sohbet ettiler.

BAŞKAN KAVUŞ; "MERAM İÇİN TER DÖKEN HERKESE ŞÜKRAN VE MİNNET BORÇLUYUZ"

İftarın ardından 'yol arkadaşlarım ve ailem' diye hitap ettiği muhtarlara bir teşekkür ve selamlama konuşması yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, geride bırakmak üzere olduğumuz Ramazan'ın ve yaklaşmakta olan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Sürekli bir arada olduklarını, iftar sofrası sayesinde Meram muhtarlarıyla bir kez daha hasret giderme ve hasbihal etme fırsatı yakalamış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kavuş, "Bugün büyük bir aile olarak yeniden hep beraberiz. Biliyorum, ben her akşam nasıl ki ailemden uzak oruç açıyorsam, sizler de çoğu zaman öylesiniz. Sizler de gece gündüz demeden Meram için koşturuyorsunuz. Muhtarlarımıza minnet ve şükran borçluyuz. Ama eşlerimize iki kat teşekkür borçluyuz. Fedakarlığın büyüğünü eşlerimiz yapıyor. Bu nedenle bu iftarı ailelerinizle birlikte geçirmenizi arzu ettik. Böylece Bizim Meram ailesi daha da büyümüş oldu. Geçtiğimiz üç yıl boyunca aramızda ağabey kardeş hukuku oldu. Birbirimize nazımız geçti. Geriye dönüp baktığımızda pek çok başarıya birlikte imza attığımızı görüyoruz. Belediyenin kar temizleme aracının üstünde yol açanlara destek veren muhtarlarımız oldu. Bu birliktelik, samimiyet inşallah bu bundan sonra da böyle devam eder" diye konuştu.

KAYMAKAM KAYHAN; "BU UHREVİ HAVANIN DEVAMINI TEMENNİ EDİYORUM"

Kısa bir selamlama konuşması yapan Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan da Ramazan akşamlarının birlik ve beraberliğin en güzel göstergesi olduğuna vurgu yaparak "Bu mübarek akşamların ve bu güzel duyguların daim olmasını temenni ediyorum. Bu uhrevi havanın ilçemizin kalkınma yolunda ve ortaya konulan dayanışmalarda devam etmesini de Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

İftar programı; Başkan Mustafa Kavuş ve eşi Feyza Kavuş'un misafirlerle sohbeti ve çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

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