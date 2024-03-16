Meral Danış Beştaş Büyükada'da Seçim Çalışmalarını Sürdürdü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Büyükada'da sürdürdü.

Büyükada'da ilk önce partisinin seçim standını ziyaret eden Beştaş, parti üyeleriyle halay çekti.

Burada konuşan Beştaş, Adalar'ın çok nezih yerler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Turistlerin geldiği Adalar, çok daha iyi bir yönetimi, belediyeciliği kesinlikle hak ediyor. ve biz DEM Parti olarak tam da bu sebeple hem İstanbul'da hem Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde partimizin yerel yönetim anlayışını ve belediyeciliğini yaymak ve Türkiye'nin hak ettiği demokratik yönetimi sağlamak için burada da adayız."

Beştaş, öncelikle halkın katılımıyla güçlendirilmiş bir yerel yönetim anlayışını hedeflediklerini söyleyerek, "Mesela İstanbul'da da öncelikle şunu söylüyoruz; İstanbullularla beraber İstanbul'u yönetmek önemlidir. Adalılarla beraber burayı yönetmek de çok daha demokratik olacak ve ihtiyaçlara cevap verecektir." diye konuştu.

Konuşmasının ardından esnaf ziyaretinde bulunan Beştaş'a, 27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de eşlik etti.