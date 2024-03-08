Meral Akşener Sincan'da pazar yerini ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Sincan ilçesinde pazar yerini ziyaret etti. Akşener, partisinin Sincan Belediye Başkan adayı Fatih Koca ve partililerle birlikte pazar yerinde vatandaşlarla sohbet etti ve destek istedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Sincan ilçesinde pazar yerini ziyaret etti.
Akşener, partisinin Sincan Belediye Başkan adayı Fatih Koca ve partililerle, Törekent Mahallesi'ndeki pazar yerine geldi.
Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Akşener, talepleri dinledi, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Akşener, vatandaşlardan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Koca'ya destek istedi.
Öte yandan, seçim çalışmaları kapsamında aynı yere gelen Yeniden Refah Partisi Sincan Belediye Başkan adayı Melih Güner, çiçek takdim ederek Akşener'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Görüşme sırasında, yaklaşan seçimler için karşılıklı başarı dileğinde bulunuldu.