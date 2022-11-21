Meral Akşener, Bakan Soylu'ya 5 Kuruşluk Tazminat Davası Açtı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Meral Akşener, kendisine yönelik bazı ifadeleri nedeniyle Süleyman Soylu'dan 5 kuruş manevi tazminat istedi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın hazırladığı dava dilekçesinde, Soylu'nun Akşener hakkında söylediği ve tazminat talebine konu edilen açıklamaları tarihleriyle birlikte şöyle sıralandı:

"- 14 Mart 2019 tarihinde, 'Bir tarafta FETÖ'nün kumpasında olacaksın… Attığın adıma, söylediğin söze dikkat et… Bu ülkenin geleceğini kimlere teslim etmek istediğini söylerim.'

23 Mart 2019 tarihinde, 'FETÖ ve Kandil'le sözleşme imzaladı.'

29 Mart 2019 tarihinde, 'Ben İçişleri Bakanı'yım, bir şey söylüyorsam belgeleriyle beraber söylüyorum. 29 tanesinin bal gibi PKK ile ilgisi var.'

30 Ekim 2019 tarihinde, 'PKK ile HDP arasında dans etme ustasısın.'

30 Mart 2022 tarihinde, 'Yapmak istediği şey, bir FETÖ senaryosu… Gaziantep'teki captagonculardan kurtulamamış… Zafiyet hanım…'

28 Temmuz 2022'de, 'Stajyer bakanlığın döneminde captagonu iyi bilirdin.'

-13 Kasım 2022 tarihinde, 'PKK, HDP ve Meral Akşener'in patronu ABD.""

Dilekçede ayrıca, 18 Kasım 2022 günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda Bakan Soylu ile İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve Erzurum Milletvekili Naci Cinisli arasında yaşanan diyaloglara da yer verildi. Soylu'nun, Yokuş'a, "Sözünü unutma… Senin Genel Başkan'ının resimlerinin ne olduğunu" dediği; Cinisli'nin "Gösterin" demesi üzerine Soylu'nun, "Mafyayla irtibat kuran şerefsizdir. Senin Genel Başkan'ının resimlerinin ne olduğunu gösteririm" yanıtı verdiği belirtildi.

Dilekçede, Soylu'nun Akşener'e yönelik sözleri için, "Davalı tarafça sarf edilen önceki beyanlar da dikkate alınarak ve birlikte değerlendirildiğinde, ifade özgürlüğü kapsamında korunması gereken yeterli olgusal dayanağa sahip değer yargısı niteliğinde olmayıp, davalı Süleyman Soylu'nun sürekli, ısrarlı ve kasten davacı Sayın Meral Akşener'in kişilik haklarına saldırı mahiyetindedir" denildi.

Dilekçede, Bakan Soylu'nun Meral Akşener'e 5 kuruş manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi talep edildi.