Meral Akşener, Anneler Günü için düzenlenen Aşkın Nur Yengi konserine katıldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin sahne aldığı konsere katıldı.

Akşener, Atatürk Kapalı Spor Salonunda, İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte konuştu.

Anneler Gününü kutlayan Akşener, annenin emek, vazife, fedakarlık anlamına geldiğini belirterek, annelerin çocukları için yaşadığını ve çocuklarına sevgilerini verdiğini söyledi.

Annelerin yetiştirdiği evlatlarıyla gurur duymayı istediğini dile getiren Meral Akşener, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır şehit analarıyla, şehit aileleriyle hemhal olan bir insanım. Bilir misiniz? Oğlunun tabutu başında o ananın içi yanar, başsağlığı dilersiniz, gözleri kurudur, kalbi yanar ama size büyük bir vakurluk içinde 'Vatan sağ olsun kardeşim.' der. İşte bu da annenin evladının üstünde gördüğü vatan sevgisidir. Bu anaların yüzü suyu hürmetine Türkiye ilelebet payidar kalacaktır. Kim ne yaparsa yapsın bu anneler var oldukça, bu salonu şereflendiren sizler var oldukça bu ülke, memleket, millet, vatan ilelebet payidar kalacaktır."

İYİ Parti'nin kadınlar sayesinde kurulduğunu belirten Akşener, "Eğer bugün Türkiye, 13. Cumhurbaşkanının Millet İttifakının adayı olacağına inanıyorsa, her türlü zorluğa, yanlışa, iftiraya, hakarete rağmen dimdik yürüyorsa, kayırmacılıklara, liyakatsizliklere ve yandaş kayırmalarına rağmen umutla geleceğe yürüyorsa İYİ Parti'nin kuruluşuna, kadınlarına, gençlerine, yaş almışlarına borçludur. Bir şey değişti Türkiye'de, her şey değişti. Siz bir şeyi değiştirdiniz yani İYİ Parti'yi kurdunuz Türkiye'de her şeyi değiştirdiniz." diye konuştu.

Akşener'in konuşmasının ardından sanatçı Aşkın Nur Yengi, sevilen şarkılarını seslendirdi.