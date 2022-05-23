Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor - Haberler

Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor

Doğayla iç içe bulunan manda ve inekler görenleri adeta mest ediyor

Eskişehir Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Sarıkaya:

"Hayvanlar meradayken doğayla iç içe güzel bir görüntü oluşuyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in İnönü ilçesi genelinde manda yetiştiriciliği önemli yer tutarken, her gün meralara bırakılan onlarca hayvan ise güzel görüntüler oluşturuyor.

İnönü'de yetiştirilen mandaların sütünden elde edilen yoğurt ve kaymaklar, Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor. Diğer büyükbaş hayvanlara oranla bakımının daha kolay olduğu belirtilen mandalar, her gün meralara çıkarılıyor. Günün yaklaşık 10 saatini merada geçiren mandalar, hem yeşilliklerde hem de su içerisinde vakit geçiriyor. İlçede bulunan yaklaşık 150 manda ve beraberindeki inekler, kırsal alanlarda güzel görüntüler oluşturuyor. Afrika'da çekilen belgeselleri aratmayan manzaralar ortaya çıkaran hayvan sürüsü, çevreden geçenleri de adeta mest ediyor. Kartpostallık karelerin oluştuğu anlar ise dron ile havadan kaydedildi.

"Manda bakımı, sığır bakımına göre daha kolaydır"

Mandaların bakım süreci hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Sarıkaya, "Manda bakımı, sığır bakımına göre daha kolaydır. Hayvanlar 9 ay dışarıdan yer. Yaz döneminde sabah 8 buçukta çıkıyor, akşam 6'da geliyor. Genellikle meradan faydalanıyoruz. 150 tane mandamız var, inekler de var ama çoğu zaman vatandaşlar inekleri salmıyor. Manda eti, sığır etine oranla yüzde 40 daha az kolesterol içerir. Manda yoğurdunda B12 olduğu için kanser ve astım gibi hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir. Bunun az olması Eskişehir ve bizim için üzücü bir durum. Elimizden gelen gayreti gösteriyor ve belediyenin katkılarıyla ayakta durmaya çalışıyoruz. Hayvanlar meradayken doğayla iç içe güzel bir görüntü oluşuyor" dedi.

"Sütü daha değerlidir ve iyi para yapar"

Manda eti ve sütünün, diğer büyükbaş hayvanlara göre daha değerli olduğunu dile getiren Eskişehir Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Erhan Zeybek, "Hayvanlar meradan geldiği zaman fazla ilgi vermezsin. Sütü daha değerlidir ve iyi para yapar. İneğe göre eti de daha iyidir. Hayvancılıkla uğraşanlar mandayı da tercih etmeli. Mandamızın sütü çok değerli ve farklı illere de gönderiyoruz. Bunu daha çok yaymamız lazım" ifadelerini kullandı.