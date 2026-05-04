Menteşe imalathanesindeki yangın 1 saatte söndürüldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren menteşe imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Edebey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir menteşe imalathanesinin metal boyama atölyesinde çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saat çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, yangından etkilenen birinin olmadığı öğrenildi.

Yangında imalathanede hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

