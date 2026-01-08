Haberler

Muğla'da ilçe milli eğitim müdürü öğretmene doğum günü sürprizi yaptı

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, Görsel Sanatlar Öğretmeni Ümran Yıldız Çetin'in doğum gününü kutladı ve sürpriz bir etkinlik düzenledi.

Muğla'da, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, Görsel Sanatlar Öğretmeni Ümran Yıldız Çetin'e doğum günü sürprizi yaptı.

Bayır Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Keleş ve beraberindekiler, Çetin'in doğum gününü kutladı.

Sürpriz karşısında duygulanan Çetin, İlçe Milli eğitim Müdürü Keleş ve meslektaşlarına teşekkür ederek pastanın mumlarını üfledi. Keles Çetin'e çiçek takdim etti.

Öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Keleş, okul ortamında yürütülen çalışmaları da yerinde gözlemledi.

Ziyarette, eğitim-öğretim sürecine dair karşılıklı paylaşımlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
500

