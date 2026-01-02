Muğla'da çıkan yangında prefabrik ev ile otomobil kullanılamaz hale geldi
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akçaova Mahallesi'nde prefabrik evde çıkan yangın, park halindeki bir otomobile sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi.
Akçaova Mahallesi'nde tek katlı prefabrik evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, evin önünde park halinde bulunan otomobile sıçradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
