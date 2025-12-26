Haberler

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ali İsmail Bodur hayatını kaybetti. Otomobilin çarptığı Bodur'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ali İsmail Bodur (56), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Asım E. (73) idaresindeki 34 ESM 66 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ali İsmail Bodur yönetimindeki 48 AYY 598 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Bodur'un öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Bodur'un cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'KAZANIN NEREDE OLACAĞI BELLİ OLMUYOR'

Ambulans şoförlüğü yaptığı belirtilen Ali İsmail Bodur'un, birkaç gün önce görev için gittiği Bayır Mahallesi'ndeki ölümlü trafik kazasında çevredeki vatandaşlara, "Kazanın nerede, ne zaman olacağı belli olmuyor, dikkat edin" dediği öğrenildi.

Öte yandan otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
