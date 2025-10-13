Menteşe'de Mahalle Yolu Yatırımları Devam Ediyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediye tarafından güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla mahallelerdeki yol yatırımlarına aralıksız devam edildiği bildirildi.

Menteşe Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İkizce – Kozağaç mahalleleri arasındaki 3,5 kilometrelik bağlantı yolunun sathi asfalt kaplaması tamamlandı.

Çırpı Mahallesi'nde 1 kilometrelik sathi asfalt kaplama çalışması ile Akkaya Mahallesi'nde yağmur suyu drenaj hattı ve sathi asfalt kaplama çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yaraş Mahallesi'nde 3 bin metrekarelik bağlantı yolunun sathi asfalt kaplaması yapıldı.

Bayır Mahallesi'nde Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplam 2 bin metrekarelik kaldırım yenileme çalışmaları tamamlandı, Kozağaç Mahallesi baraj yolunun 17 kilometrelik güzergahının 4 kilometrelik bölümü bitirildi. Kalan 13 kilometrelik kısmın temel serimi tamamlanarak, yolun en kısa sürede sathi asfalt kaplamasının yapılması planlandı.

Çiftlik – Yeniköy (Yerkesik) mahalleleri arasındaki 7 kilometrelik yolun temel serimi devam ederken, hattın da ilerleyen günlerde sathi asfalt kaplama çalışmalarıyla hizmete açılması hedefleniyor.

Düğerek Mahallesi'nde 2023'te 1. etap parke kaplama çalışması yapıldığı, hakediş ödemelerinin 2024'te tamamlandığı, 2. etap için ihalenin yapıldığı ve 20 bin 300 metrekarelik yolun yapımına başlanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, mahallelerde yürütülen yol yatırımlarının, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla planlı şekilde sürdüğünü ifade etti.

Aras, yol yatırımlarında kalıcı çözümler üreterek, her mahallede vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.