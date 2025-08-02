Menteşe'de Bisikletçiler Orman Yangınlarına Dikkat Çekti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bisikletçiler, orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla pedal çevirdi.

Menteşe Belediyesi ve Muğla Bisiklet Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, ormanların korunmasına ilişkin farkındalık mesajlarının yazılı olduğu dövizleri sırtlarına asan bisikletçiler, Cumhuriyet Meydanı'ndan Akyol Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Bisikletçiler, ardından burada fidan dikimi gerçekleştirdi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Aras, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, orman yangınlarının yalnızca ağaçları değil, ekosistemi ve geleceği yok ettiğini söyledi.

Bu yıl ülkenin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele edildiğini belirten Aras, "Bu yangınlarla sadece doğamız değil orada yaşayan canlılar, kuşlar, böcekler ve çocuklarımızın geleceği de yok oluyor. En acı tarafı da yangınların çoğu kontrolsüz ateş yakma, cam şişe ve izmarit atma gibi insan hatasından kaynaklanıyor. Hepimizin daha duyarlı olması gerekiyor." dedi.

Aras, doğanın ve yaşamın yanında olmaya kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.