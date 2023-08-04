Menteşe Belediyesi Evlendirme Memurluğu'ndan 407 nikah işlemi

Menteşe Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından bu yılın ilk 7 ayında 407 nikah işlemi gerçekleştirildi. Geçen yıl toplam 707 nikah kıyıldığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, nikah işlemlerinin 29 tanesinin yabancı uyruklu olduğunu ve en fazla nikah işleminin temmuz ayında gerçekleştiğini söyledi.

Menteşe Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından bu yılın ilk 7 ayında 407 nikah işlemi gerçekleştirildi.

Menteşe Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından geçen yıl toplam 707 nikah kıyıldığını, bu yılın ilk 7 ayında 407 nikah işlemi yapıldığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şunları söyledi:

"Geride bıraktığımız yıl toplam 707 nikah işlemi gerçekleşirken 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde 3'ü cezaevinde olmak üzere 407 nikah işlemi gerçekleştirildi. Nikah işlemlerinin 29 tanesi yabancı uyruklu. Ocak-temmuz döneminde en fazla nikah işlemi ise 125 nikahla temmuz ayında gerçekleşti. Bu süreçte ben de gençlerimizin istekleri doğrultusunda nikahlarını kıyarak, yeni evlenen çiftlerimizin mutluluklarına ortak oldum. Hayatlarını birleştirerek bir yuva kuran ve bu kutsal birlikteliğe imza atan bütün çiftlerimize bir ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyorum."