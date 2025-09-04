Menteşe Belediye Başkanı'nın Aile Evine Molotoflu Saldırı

MUĞLA'nın Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ile anneannesinin yaşadığı evin balkonuna molotofkokteyli atıldığı olayda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K. (31) da tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Olay, 1 Eylül'de saat 22.00 sıralarında Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'nde meydana geldi. Şapkalı 2 kişi, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ve anneannesinin yaşadığı birinci kattaki evinin balkonuna molotofkokteyli attı. Çevredekiler çıkan yangını söndürürken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerasına da yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

EŞYALARI BAHÇEDE BULUNDU

Muğla Valisi İdris Akbıyık ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve eşi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da adrese geldi. Olay anı bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, siyah giyen 2 kişinin, saldırı için hazırlık yaptıkları ve sonra molotofkokteylini atıp bölgeden kaçtıkları yer aldı. 2 kişinin eşyaları yaklaşık 300 metre uzaklıkta, Güneş Evi Parkı yanındaki bir evin bahçesinde bulundu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Y.D.K. Menteşe ilçesindeki Kent Meydanı'nda saat 02.00 sıralarında, M.C.Ç. ise evinde saat 04.15'te gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'kasten yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından tutuklandı. Şüphelilerin, Recai Güreli Caddesi'ndeki zincir marketten de 5 kolonya şişesi çaldığı tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 saat içinde şüphelilerin banka hareketleri, telefon görüşmeleri, sosyal medya yazışmaları ve ifadelerinden, saldırı talimatını yurt dışında yaşayan suç örgütü lideri O.K.'nın verdiğini belirledi. Savcılık tarafından O.K. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Soruşturma kapmasında İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalanan ve işlemleri için Muğla'ya getirilen E.U. da tutuklandı. Ardından ise Menteşe'de gözaltına alınan T.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 4'e yükseldi.